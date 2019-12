Пламен Константинов излъга Силвано Пранди със “златен гейм” за Купата на CEV (снимки)

View this post on Instagram

Новосибирский @lokovolley.ru в ответной встрече 1/16 финала Кубка ЕКВ уступил французскому @cvb52hm 0:3 (16:25, 19:25, 20:25). Однако в золотом сете команда Пламена Константинова выиграла 15:12 и обеспечила себе путевку в 1/8 финала! Поздравляем!

