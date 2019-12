Бейзбол Три отбора дължат данък "лукс", Бостън с клубен рекорд от $13,4 млн. 19 декември 2019 | 10:25 - Обновена 0



През 2019 г. допустимият бюджет беше $206 млн., а трите клуба са изплатили съответно $228 млн., $226 млн. и $220 млн. на своите бейзболисти. По сложна схема, заложена в колективния трудов договор на МЛБ, се облага горницата над разрешената сума, като ставката зависи от допълнителни фактори.



Red Sox owe team record $13.4M in luxury tax #MLB #Baseball #Fans https://t.co/lQeXcS0jdS — AllTheBaseball (@AllTheBaseballs) December 19, 2019

Тъй като "червените чорапи" надхвърлят прага за втора поредна година, те дължат 30% върху цялата разлика ($22 млн.) плюс 30% върху първите $20 млн. плюс 42% за всеки следващ долар ($6,6 млн. + 6 млн. + 0,84 млн. = $13,44 млн.). За Ред Сокс това е общо десета санкция и е с рекордна за клуба стойност.



При "янките" и "мечетата" данъкът се изчислява при 20% върху цялата сума плюс 20% върху първите $20 млн. разлика, защото през миналата година са били с изряден бюджет. Ако през 2020 г. някой от тях отново надвиши прага (който нараства на $208 млн.), то таксите им ще нараснат на 30%. Ако пък Бостън премине границата за трети пореден сезон, то неговият налог ще скочи на 50%.



Red Sox, Cubs, Yankees reportedly must pay luxury tax bills for 2019 #MLB #baseball https://t.co/vXz1XItrRs — Today's MLB Headlines (@headlines_mlb) December 19, 2019

Любопитното е, че само един от трите отбора – Ню Йорк Янкис, се класира за плейофите през изминалия сезон. От първите 10 отбора с най-висок бюджет до същинската битка за титлата стигнаха само половината, включително шампионът Вашингтон Нешънълс ($205 млн.) и Лос Анджелис Доджърс ($205 млн.), които делят четвърто място по най-високи заплати.



Освен Ред Сокс и Къбс плейофите пропуснаха Сан Франциско Джайънтс ($183 млн.), Лос Анджелис Ейнджълс ($166 млн.) и Филаделфия Филис ($161 млн.), също присъстващи в Топ 10 по бюджет. Същевременно в елиминациите участваха два от най-скромните тимове – заемащият последното 30-о място по заплати Тампа Бей Рейс ($67 млн.) и 26-ият в това отношение Оукланд Атлетикс ($96 млн.).



