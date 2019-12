Други спортове Започнаха изненадите на световното по дартс 19 декември 2019 | 00:11 0



"Волтидж" приключи доста безславно участието си в "Александра Палас" в Лондон. Световният шампион за 2018 година бе надигран категорично от белгиеца Кай Хуйбрехтс с 3:0 сета.

CROSS IS OUT!



The night of shocks continues at Ally Pally as Rob Cross crashes out of the World Championship at the hands of Kim Huybrechts. pic.twitter.com/lNzbsLvrUZ — PDC Darts (@OfficialPDC) December 14, 2019

Доста изненадващо бе отпадането и на миналогодишния финалист Майкъл Смит. "Булибой" се изправи срещу сънародника си Люк Уудхаус и загуби с 1:3 сета.

MICHAEL SMITH IS OUT!



Last year's finalist crashes out in Round Two as another seed falls at the first hurdle!



Luke Woodhouse averages almost 98 as he defeats Michael Smith 3-1! pic.twitter.com/sFCeC2RDJo — PDC Darts (@OfficialPDC) December 15, 2019

Все пак защитаващият титлата си Майкъл ван Гервен се класира за 1/16-финала. Холандецът срещна сериозна съпротива от сънародника си Йеле Клаасен, но все пак демонстрира по-голямата си класа и се наложи с 3:1 сета.

VAN GERWEN SURVIVES A SCARE!



Michael van Gerwen secures his place in the third round after a hard-fought 3-1 victory over Jelle Klaasen! pic.twitter.com/mbwQlBL1SO — PDC Darts (@OfficialPDC) December 13, 2019

До фазата на 1/16-финалите се добра и 5-ият поставен Гари Андерсън, който записа сравнително лесна победа с 3:0 сета над Брендън Долан.



Напред продължават и 17-ият поставен Стивън Бънтинг, №21 Кшищоф Ратайски, №23 Джефри де Зваан, както и непоставените Кай Хуйбрехтс, Люк Хъмфрис, Люк Уудхаус и Дариуш Лабанаускас.



Световното първенство продължава с останалите мачове от фазата на 1/32-финалите, като доста от фаворитите тепърва ще започнат участието си в надпреварата.





