Фюри към Джошуа: Бих се радвал да тренираме заедно! Като победя Уайлдър, ще боксирам и с теб

A grande sorpresa, #AnthonyJoshua si offre di fare da sparring partner a #TysonFury per il suo rematch contro #DeontayWilder. Queste le parole di Joshua: «Anche se un giorno combatteremo, se dovessi avere bisogno di me per un po’ di sparring, io ci sono. Abbiamo già fatto sparring da giovani, molti anni fa. Sono pronto a partire per gli Stati Uniti e raggiungerti per aiutarti a prepararti al meglio per la rivincita con Wilder.» Non è tardata ad arrivare la risposta di Fury: «Mi piacerebbe averti nel mio Camp di allenamento. Mi piacerebbe davvero tanto potermi allenare con te per affrontare questa battaglia e dare a Deontay una vera lezione. Spero verrai davvero!»

