Атанас Петров: Отборът от Полша не е непобедим, ние също имаме своите шансове

View this post on Instagram

Zabieramy Was w krótk wycieczk po Pazardiku! #AluronVirtuCMCZawiercie #AluronVirtuCMC #JurajscyRycerze

A post shared by Aluron Virtu CMC Zawiercie (@aluronvirtucmc) on Dec 18, 2019 at 4:24am PST