Николай Пенчев: Вълнувам се, че ще играя отново в България

Historyczna wygrana i debiut w Europejskich pucharach Tak w wielkim skrócie mona podsumowa wczorajszy dzie Brawo druyna Brawo kibice @aluronvirtucmc #challengecup #europejskiepuchary #teamspirit #team #druzyna #siatkówka #wygrana #debiut #victoryday #mecz #cev #gameday #zawiercie #dbrowagórnicza #zawodnicy #siatkarze

