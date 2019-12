Мира Тодорова заби 6 блока, Кан срази Динамо (Москва) в Шампионската лига (видео + снимки)

Националката Мира Тодорова и нейният Кан продължават успешната си серия в най-престижния евротурнир - Шампионската лига.

Волейболистките на Рикардо Маркези надиграха като домакини руския шампион Динамо (Москва) св мач от група Е на надпреварата.

Френският първенец има, Динамо е втори си мач повече

Мира Тодорова бе на чудесно ниво и се отчете с 12 точки (6 блока, 40% ефективност в атака), като бе втора по резултатност. Топреализатор бе Надя Кодола с 14 точки (1 блокада), Лиляна Ранкович добави 10 точки (1 ас, 1 блокада). За съперника Хелена Хавелкова бе над всички с 19 точки (2 аса, 1 блокада), Даря Столярова приключи с 10 точки (2 аса, 1 блокада).

