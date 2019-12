Бейзбол Детройт пенсионира номера на пренебрегнат за Залата на славата ветеран 18 декември 2019 | 09:25 0



копирано





"Колко вълнуващо беше да се наблюдава грацията на Лу Уитакър на диаманта почти две десетилетия. Истински надарен талант в тази славна игра. Несъмнено", коментира в официално изявление президентът и изпълнителен директор на "тигрите" Кристофър Илич.



How Sweet it is. pic.twitter.com/NlPrGIIwcr — Detroit Tigers (@tigers) December 17, 2019

Сладкия Лу ще се превърне в деветия играч на Детройт, чийто номер е пенсиониран в МЛБ. Предишните двама бяха съотборниците на Уитакър в шампионския отбор на Тайгърс от 1984 г. Джак Морис и Алън Трамел, чиито фланелки бяха окачени на ст. "Комерика Парк" при въвеждането им в Залата на славата през 2018 г.



В началото на този месец Лу Уитакър не получи необходимите 75% от гласовете на 16-членната комисия "Модерна епоха" и това беше голямо разочарование за цялата бейзболна общност в Детройт. Все пак от клуба решиха да почетат бившия втори бейзмен, прекарал цялата си кариера във Висшата лига с екип на "тигрите" (1977-1995).



You've earned this, Lou. pic.twitter.com/phMtpJvUuE — Detroit Tigers (@tigers) December 17, 2019

"Няма много думи, които да опишат как се чувствам в момента. Но може би "сюрреалистично" е най-близо – сподели Сладкия Лу. – Беше честта на живота ми да нося готическото D през всички 19 сезона от кариерата ми и да деля диаманта с толкова много талантливи бейзболисти по пътя."



Уитакър има изиграни 2390 мача за Детройт Тайгърс, в които е батирал средно .276 с 244 хоумръна и 1084 RBI. Печели наградата "Новобранец на годината" (1978), взима три пъти "Златна ръкавица" (1983-1985) и четири пъти "Сребърен слъгър" (1983-1985, 1987), участва пет пъти в Мача на звездите (1983-1987) и помага за титлата в Световните серии '84 – последната от общо четири в клубната история на "тигрите".



Детройт Тайгърс ще извади от употреба бейзболната униформа с №1 в чест на клубната легенда Лу Уитакър. Церемонията ще бъде на 29 август 2020 г. преди домакинството срещу Бостън Ред Сокс от редовния сезон на МЛБ. Тимът съобщи новината в "Туитър", декларирайки ясна подкрепа за 62-годишния ветеран, който за пореден път беше пренебрегнат в гласуване за Залата на славата."Колко вълнуващо беше да се наблюдава грацията на Лу Уитакър на диаманта почти две десетилетия. Истински надарен талант в тази славна игра. Несъмнено", коментира в официално изявление президентът и изпълнителен директор на "тигрите" Кристофър Илич.Сладкия Лу ще се превърне в деветия играч на Детройт, чийто номер е пенсиониран в МЛБ. Предишните двама бяха съотборниците на Уитакър в шампионския отбор на Тайгърс от 1984 г. Джак Морис и Алън Трамел, чиито фланелки бяха окачени на ст. "Комерика Парк" при въвеждането им в Залата на славата през 2018 г.В началото на този месец Лу Уитакър не получи необходимите 75% от гласовете на 16-членната комисия "Модерна епоха" и това беше голямо разочарование за цялата бейзболна общност в Детройт. Все пак от клуба решиха да почетат бившия втори бейзмен, прекарал цялата си кариера във Висшата лига с екип на "тигрите" (1977-1995)."Няма много думи, които да опишат как се чувствам в момента. Но може би "сюрреалистично" е най-близо – сподели Сладкия Лу. – Беше честта на живота ми да нося готическото D през всички 19 сезона от кариерата ми и да деля диаманта с толкова много талантливи бейзболисти по пътя."Уитакър има изиграни 2390 мача за Детройт Тайгърс, в които е батирал средно .276 с 244 хоумръна и 1084 RBI. Печели наградата "Новобранец на годината" (1978), взима три пъти "Златна ръкавица" (1983-1985) и четири пъти "Сребърен слъгър" (1983-1985, 1987), участва пет пъти в Мача на звездите (1983-1987) и помага за титлата в Световните серии '84 – последната от общо четири в клубната история на "тигрите".

Още по темата

0



копирано

ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 17

1