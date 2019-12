БГ Футбол Попето поздрави сина си с най-известния рефрен на Ливърпул 17 декември 2019 | 19:20 - Обновена 0



копирано



Доскорошният капитан на България Ивелин Попов поздрави своя син Ивелин-младши, който е рожденик днес. Попето поздрави малчугана с известния рефрен от химна на Ливърпул You'll never walk alone. @@@

"Честит рожден ден, синко! Расти смел и знай, че мама и тати винаги сме с теб! Или казано, както най-много ти харесва: You'll never walk alone!", написа Ивелин във "Фейсбук".



Екипът на Sportal.bg честити семейния празник на Ивелин Попов! 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 296

1