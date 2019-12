Ван Перси: Грийнууд ще стане много добър, тъй като във всеки мач ме копира

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Робин ван Перси е убеден, че от 18-годишния талант на “червените дяволи” Мейсън Грийнууд ще стане много добър футболист. Като причина холандецът посочи факта, че младият играч се стреми да го копира във всеки свой мач.

“Мисля, че ще стане много добър, защото във всеки мач той се опитва да копира мен, стила ми, техниката ми, левия ми крак и завършващия ми удар, така че съм убеден, че всичко при него ще е наред”, отговори Ван Перси на фенски въпрос в Инстаграм по повод сравненията между двамата.

Robin van Persie on Mason Greenwood: “I think he will be very good because during every game he tries to copy me, my style, my technique, my left foot, my way of finishing, so i’m sure he will end up well.” #MUFC [Ig] pic.twitter.com/JzvUPA8AbV