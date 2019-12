Водни спортове Изписаха от болницата борещата се с левкемия плувна звезда Рикако Икее 17 декември 2019 | 16:53 - Обновена 0



“Бях хоспитализирана от февруари, но съм в състояние да напусна болницата след около 10 месеца. Искам да работя здраво с цел да се състезавам на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. и да спечеля медал”, написа на ръка Икее и публикува хартиеното си съобщение в Instagram. View this post on Instagram A post shared by Rikako Ikee (@ikee.rikako) on Dec 17, 2019 at 1:00am PST

Миналата година 19-годишната японка беше избрана за MVP на Азиатските игри в Индонезия, след като стана първата плувкиня в историята с шест златни медала от такъв шампионат, като във всичките дисциплини завърши с рекорди на Игрите.



Тя държи националните рекорди на Япония на 50, 100 и 200 метра свободен стил, както и на 50 и 100 метра бътерфлай.



