Солскяер: Липсва ни креативността на Погба

"Мачове като този с Евертън е един типичен пример, когато ти липсва креативността и последния пас или идея как да преодолееш противника", заяви Солскяер, цитирайки срещата на Юнайтед, която завърши 1:1 и те се свлякоха до 6-о място във Висшата лига.



Has Mason Greenwood cemented a place in Ole Gunnar Solskjaer's best Man Utd XI?



Мениджърът на Манчестър Юнайтед Оле Гунар Солскяер заяви, че на отборът липсва креативността на Пол Погба и това се отразява на представянето на всички. Световният шампион с Франция е извън терена от септември, когато се контузи и се наложи да отсъства от игра. Травмата беше в глезена и това наложи допълнително лечение. Норвежецът обаче разкри, че играчът в момента боледува, с което завръщането му на терена ще се отложи допълнително."Мачове като този с Евертън е един типичен пример, когато ти липсва креативността и последния пас или идея как да преодолееш противника", заяви Солскяер, цитирайки срещата на Юнайтед, която завърши 1:1 и те се свлякоха до 6-о място във Висшата лига."Погба има качество, което много малко футболисти в света притежават. И ще бъде страхотно, ако той се върне максимално бързо на терена за нас", коментира отсъствието на Погба норвежкият мениджър. Hорвежкият специалист се надяваше, че Погба ще бъде отново в игра в края на календарната година, като дори срещата в сряда с Колчестър за Купата на Лигата беше вариант за по-лесен игрови тест. "За съжаление, се налага да му дадем още 2-3 мача почивка. Може би три. Но при всички случаи трябва да му се даде време. Ще започне с половин час, после 45 минути, после 60, докато бъде готов да играе пълни 90", коментира треньорът.Също така той добави колко е впечатлен от поредното попълнение от школата Мейсън Грийнууд , който за въпросното 1:1 се разписа и това беше неговият седми гол през сезона във всички турнири. "С играта си прави много трудно решението да го махна от състава. Всеки ден Мейсън се представя все по-добре. Много добре си спомням как аз дойдох в клуба и започнах с няколко гола. Знаех, че мога и по-добре, но веднъж чух мениджърът да казва: "Трудно е да извадиш от състава човек, който вкарва голове. Много ми е трудно в момента да си представя отбора без Мейсън", заяви още норвежкият специалист.

