Триумф за Бриньоне в гигантския слалом в Куршевел

Федерика Бриньоне влезе в историята с триумф в гигантския слалом в от Световната купа по ски алпийски дисциплини във френския зимен център Куршевел. Миналата седмица в Килингтън в същата дисциплина италианката остана подгласничка на сънародничката си Марта Басино, но сега бе над всички с общо време 2:12.59 минути. Von drei auf eins! Federica Brignone dreht im 2. Durchgang voll auf und holt sich den Riesenslam-Sieg in Courchevel. pic.twitter.com/N6eZk0XGTK — Eurosport DE (@Eurosport_DE) December 17, 2019 Само на четири стотни от първата позиция остана норвежката Мина Фюрст Холтман, която бе водачка след първия манш, но не можа да защити аванса си във второто спускане. Швейцарката Уенди Холденер събра общо време с 0.44 секунди по-бавно от това на победителката и заслужи да се изкачи на последното място на подиума. Here's the results for the Ladies GS in Courchevel. Congratulations to @FedeBrignone #MinaFuerstHoltmann @WendyHoldener #fisalpine pic.twitter.com/SzrmlEmXhN — FIS Ski WC Results (@SkiingResults) December 17, 2019 Бриньоне вече има шест победи за Световната купа, като това я нарежда на втора позиция във вечната класация на италианките, изравнявайки я с Денис Карбон. Дебора Компаньони е лидерка по този показател с 13 успеха. Досега в Куршевел пък единствено Мануела Мьолг (трета) се бе класирала на почетната стълбичка на 19 декември 2017 година от представителките на “Скуадра адзура”. Brignone pigliatutto: gigante di Courchevel e pettorale rosso https://t.co/7KHlWZky5q pic.twitter.com/eEc7XwxY1e — RACE SKI MAGAZINE (@raceskimagazine) December 17, 2019 Част от фаворитките допълниха топ 10 - Петра Влъхова, Виктория Ребенсбург, Сара Хектор, Марта Басино, Мария Терезе Твиберг, Марлене Шмоц (с 39-и стартов номер) и Алис Робинсън, докато Теса Уорли остана 11-а. Поздравления заслужава и швейцарката Алин Даньот, който потегли с 60-и стартов номер, но влезе във втория манш и финишира на 27-ма позиция.

