Евертън се разграничи от слуховете за Анчелоти

От ръководството на Евертън илязоха с официално изявление по повод вчерашните информации, че са постигнали споразумение с Карло Анчелоти около треньорския пост на тима. В него се подчертава, че “карамелите” все още не са взели крайно решение кой ще е новият им мениджър.

“В 11-те дни, откакто Марко Силва напусна клуба, ръководството на Евертън работи с цел да назначи нов постоянен мениджър, като то проведе срещи с редица кандидати. Можем да потвърдим, че досега не сме отправили нито една оферта и няма кандидат, който да се е оттеглил по време на процеса. Клубът има желанието да утвърди новия си постоянен мениджър възможно най-скоро, но единственото ни важно задължение е да направим правилния избор. Докато нашето търсене продължи, Дънкан Фъргюсън ще продължи да бъде временен мениджър и ще води отбора в 1/4-финалния мач за Купата на лигата срещу Лестър в сряда”, се казва в съобщението.

| An update on the ongoing work to recruit a new permanent manager. #EFC