Бейзбол Пожар под покрива няма да осуети откриването на новия стадион на Тексас 17 декември 2019 | 09:09 0



копирано





Първият мач на новото съоръжение с подвижен покрив е насрочен за 23 март – приятелски двубой срещу Сейнт Луис Кардиналс. Първият домакински мач на "рейнджърите" от сезон 2020 в МЛБ е на 31 март срещу Лос Анджелис Ейнджълс.



Globe Life Field Fire update. The short version: no delays to opening are expected. The longer version in the screenshots... pic.twitter.com/bbHbWAstKN — Levi Weaver (@ThreeTwoEephus) December 16, 2019

През последните 26 сезона Тексас игра на намиращия се на отсрещния ъгъл бейзболен стадион, който от 2014 г. носеше името "Глоуб Лайф Парк". Името на новия дом на Рейнджърс ще бъде "Глоуб Лайф Фийлд" по силата на 10-годишното споразумение със застрахователната компания "Глоуб Лайф енд Ексидънт Иншурънс" (2014-2023).



Разследването на причините за пожара в събота продължава. Смята се, че огънят е тръгнал от искри при заваръчна дейност, които са възпламенили лесно запалими материали, складирани на един от най-високите етажи на стадиона. Вицепрезидентът на изпълнителя на проекта "Манхатън Кънстръкшън" Грег Макклур съобщи за увредени метални конструкции, които трябва да бъдат подменени.



From Snap Chat Twitter: *** Foul language Warning *** Construction workers on the roof of Globe Life Field asking for a man-basket to get out of the newly constructed Baseball stadium as a massive fire rages below them. The Fire was eventually contained and is being investigated. pic.twitter.com/NAOpKn1Nz9 — Steven Spainhouer (@SteveSpainhouer) December 14, 2019

Откриването на новия стадион на бейзболния Тексас Рейнджърс в Арлингтън няма да бъде отложено въпреки пожара, който в събота избухна в подпокривното пространство. От строителната фирма обявиха, че са засегнати около 200 кв. м от конструкцията, но всичко ще бъде възстановено навреме и обектът на стойност $1,2 млрд. ще бъде завършен в срок.Първият мач на новото съоръжение с подвижен покрив е насрочен за 23 март – приятелски двубой срещу Сейнт Луис Кардиналс. Първият домакински мач на "рейнджърите" от сезон 2020 в МЛБ е на 31 март срещу Лос Анджелис Ейнджълс.През последните 26 сезона Тексас игра на намиращия се на отсрещния ъгъл бейзболен стадион, който от 2014 г. носеше името "Глоуб Лайф Парк". Името на новия дом на Рейнджърс ще бъде "Глоуб Лайф Фийлд" по силата на 10-годишното споразумение със застрахователната компания "Глоуб Лайф енд Ексидънт Иншурънс" (2014-2023).Разследването на причините за пожара в събота продължава. Смята се, че огънят е тръгнал от искри при заваръчна дейност, които са възпламенили лесно запалими материали, складирани на един от най-високите етажи на стадиона. Вицепрезидентът на изпълнителя на проекта "Манхатън Кънстръкшън" Грег Макклур съобщи за увредени метални конструкции, които трябва да бъдат подменени.

Още по темата

0



копирано

ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 158

1