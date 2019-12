Спонсор скъса с Колби Ковингтън

Американската звезда в смесените бойни изкуства Колби Ковингтън беше изоставен от един от спонсорите си след загубата от Камару Усман в главната битка на UFC 245 в Лас Вегас през уикенда.

Не загубата с технически нокаут минута преди края на петия рунд обаче е причина за раздялата, а некоректното изпълнение на договора от страна на Ковингтън. Той взел пари от компания Cannafornia, която произвежда марихуана за медицински цели, за да я популяризира в Инстаграм сред своите 328 888 последователи.

В началото изпълнявал ангажимента си, но след това спрял и започнал да рекламира конкурент. След това поискал повече пари, което принудило от Cannafornia да прекратят от своя страна взаимоотношения с него, като направиха нещо рядко виждано - с пресрилийз до медиите.

Never seen a sponsor send a press release about canceling an agreement with a fighter before. This is wild. If this is true, Colby Covington really needs to re-think his professional strategy. pic.twitter.com/JRFZKU1kB1