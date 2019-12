Пьотър Ян и Коди Гарбрандт се спречкаха в Лас Вегас

успя да запише голяма победа с нокаут над

миналия уикенд във Вегас и това не се хареса на

. Бившия шампион в категория петел и Ян се срещнаха зад сцената на събитието и влязоха в горещ спор. Охраната трябваше да ги раздели, за да не ескалират нещата. Коди се закани, че ще спечели следващата си битка, а след това ще предизвика опасния руснак.

Пьотър от своя страна не беше впечатлен и сподели, че Коди няма брадичка и само приказва. Малко вероятно е да видим битка между тях, защото Ян е в голяма серия от победи и настоява за шанс за титлата. Гарбрандт от своя страна се намира в серия от 3 поредни загуби с нокаут и не е добра идея да се бие с Ян, който е доказан нокаутьор. Ето какво се случи между тях, след като Ян се радваше на победата си над Фейбър:

After picking up a victory over Urijah Faber, @PetrYanUFC had to be separated from Faber's teammate @Cody_Nolove backstage at #UFC245 (via sayatus/IG) pic.twitter.com/Z4VXSgeKQb