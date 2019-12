Лека атлетика Михамбо и Каул са най-добрите спортисти в Германия за 2019 г. 16 декември 2019 | 15:42 0



При жените Михамбо изпревари състезателката в триатлона Анне Хауг и бронзовата световна медалистка на 3000 метра стийпълчейз Геса Фелиситас Краусе. Михамбо, която завърши сезона без загуба в скока на дължина, получи наградата си от олимпийската шампионка от 1992 и 2000 г. Хайке Дрехслер.



View this post on Instagram A post shared by Malaika Mihambo (@mali.mihambo) on Dec 16, 2019 at 2:17am PST “Не се поставяй под напрежение в олимпийската година. Прави своето нещо. Аз съм твоят най-голям фен”, обърна се Дрехслер към Михамбо преди да й връчи наградата.



При мъжете световният шампион в десетобоя Каул стана първият германски атлет от Роберт Хартинг от 2014 г., който печели наградата и първият десетобоец от сребърния олимпийски медалист Франс Бусеман, който е избиран за №1 в родината си през 1996 г.



Каул получи своя трофей именно от Бусеман. “Ти си специална личност със страхотна индивидуалност”, с тези думи се обърна Бусеман към Каул. Десетобоецът изпревари в подреждането триатлонеца Ян Фродено и ски скачача Маркус Айзенбихер.





