Прекратиха мач в Испания заради нацистки скандирания

С изявление на Футболната лига на Испания се изказва подкрепа към решението на съдията Хосе Антонио Лопес Тока, който преди това се е консултирал с двата отбора и те са подкрепили като протест срещу неуважителното и обидно отношение. Срещата приключи преждевременно в 45-ата минута при нулево равенство, а секунди по-рано беше отстранен с червен картон Еди Силвестър от Албасете.



30-годишният украински национал изкара съвсем кратък период в Райо Валекано като преотстъпен от Бетис. Но феновете на Райо са известни като крайни комунисти и русофили, поради което не приеха патриотичната дейност на футболиста извън терена. Зозуля оказва финансова и морална помощ на украинската армия, която се бие в Донбас срещу руските части, маскирани като местно опълчение. Всичко това накара феновете от работническия мадридски квартал Вайекас да го определят като човек с десни политически възгледи.

Very interesting situation in Rayo Vallecano-Albacete where Albacete players refusing to come out for second half after their player Roman Zozulya was subjected to chants of "f*cking nazi". Fascinating debate here, because how do you prove whether or not he is a nazi? — Richard Martin (@Rich9908) December 15, 2019

Бетис преотсъпи Роман Зозуля на Райо през февруари 2017-а година, но след скандала там, когато беше изгонен буквално от публиката, договорът му и със зелено-белите беше прекратен. Той премина като свободен агент в Албасете, а до момента не е имало такива проблеми.

Rayo Vallecano v Albacete in Spain's second division was abandoned tonight. The reason?



Fans of left-wing Rayo chanted and had banners calling Roman Zozulya (formerly of Rayo) a Nazi.



Rayo Vallecano v Albacete in Spain's second division was abandoned tonight. The reason?

Fans of left-wing Rayo chanted and had banners calling Roman Zozulya (formerly of Rayo) a Nazi.

Context: a match in Spain has never been abandoned for racism, homophobia, hate crimes. https://t.co/P7N7nCc1Yb — Colin Millar (@Millar_Colin) December 15, 2019

"Ние сме готови да доиграем мача, ако се осигурят подходящите условия за това. Зозуля беше много наранен, ситуацията беше обидна за него. Обвиняват го в нещо, което не е. Очите му се напълниха със сълни. Откакто е в нашата съблекалня ви гарантирам, че е приятел с всички е страхотно момче, каза вицепрезидентът на Албасете Виктор Варела пред сайта 5maseldescuento.es.

И двата отбора са в средата на таблицата на Сегунда дивисион и за момента не показват признаци да се борят за промоция. И двата отбора са в средата на таблицата на Сегунда дивисион и за момента не показват признаци да се борят за промоция.

