Рууни: Все още мога да играя във Висшата лига

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Евертън , както и доскорошен такъв на Ди Си Юнайтед, Уейн Рууни е убеден, че все още е способен да играе във Висшата лига. Както е известно, следващия месец 34-годишният футболист ще се присъедини към тима от Чемпиъншип Дарби Каунти , където ще е играещ треньор. За последно той игра в английския елит през сезон 2017/18 с екипа на “карамелите”.

“Още докато бях в Евертън чувствах, че мога да се справя във Висшата лига, но тогава други хора взимаха решенията за това. Сега амбицията ми е да върна Дарби обратно в Премиър лийг и дано там да изиграя своята роля за отбора. Райън Гигс игра във Висшата лига до края на трийсетте си години, а Гарет Бари твърди, че иска да го прави до 40 години. Важното е да разбираш футбола. Не е важно само да бягаш, а да използваш главата си, за да играеш. Понякога това не се забелязва, ако не бележиш достатъчно голове. С подходящия състав около мен аз все още мога да играя във Висшата лига. Участвал съм в елита с два отбора - Манчестър Юнайтед и Евертън. Дано Дарби Каунти е третият тим, с който да го сторя”, заяви Рууни.

