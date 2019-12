НБА ЛеБрон Джеймс-младши с победа срещу гимназията на татко му 15 декември 2019 | 17:46 0



Bronny James wins MVP after Sierra Canyon defeated LeBron's alma mater, St. Vincent-St. Mary.pic.twitter.com/Ny2XvbGtaE — Sporting News (@sportingnews) December 15, 2019

Bronny James rocking a pair of Air Zoom Generation SVSM Retro ahead of tonight's game against his dad's alma mater, St. Vincent-St. Mary pic.twitter.com/PfukiXXLW8 — Santa Baby (@Ben_Baby) December 15, 2019

15-годишният гард игра със специален модел на Nike Air Zoom Generation - кецовете, с които баща му стартира кариерата си в НБА. Конкретно тези обаче бяха в цветовете на “Сейнт Винсънт-Сейнт Мерис”. Гимназия “Сейнт Винсънт-Сейнт Мерис” имаше мач в Кълъмбъс, Охайо, като по трибуните имаше 13 хиляди зрители, а случайно или не, голямата звезда на вечерта не бе ЛеБрон Джеймс. Лидерът на Лос Анджелис Лейкърс изгледа от първия ред победата на гимназия “Сиера Каниън”, където играе най-голямото му дете - ЛеБрон Джеймс-младши, известен повече като Брони Джеймс, с 59:56 срещу неговото училище.Над 400 журналисти бяха получили акредитации за събитието, а Джеймс-младши бе избран за “Най-полезен играч” на двубоя, след като завърши с 15 точки, включително и тези, донесли победата на неговия отбор. Като истински горд татко, Джеймс-старши преживяваше всяка минута от случващото се на терена с огромна емоция и радост.15-годишният гард игра със специален модел на Nike Air Zoom Generation - кецовете, с които баща му стартира кариерата си в НБА. Конкретно тези обаче бяха в цветовете на “Сейнт Винсънт-Сейнт Мерис”. 0



