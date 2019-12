Важен ход на Сари осигури шоу на Юве и Роналдо в рекорден за Буфон мач (видео)

478 - Gianluigi Buffon reach today Alessandro Del Piero as the most present player in the history of Serie A with Juventus. Symbol. pic.twitter.com/xHLfAANJgw

Ювентус поведе в резултата още в 9-ата минута. Бонучи намери с прехвърлящ пас Дибала на границата на наказателното поле, като аржентинецът овладя топката на гърди, но не успя да нанесе удар. Това обаче стори Роналдо, чийто топовен изстрел се озова в противниковата мрежа. В 12-ата "бианконерите" организираха нова добра атака, но Де Майо блокира шута на Дибала. В 21-ата Ла Хоя все пак се разписа с прехвърлящ удар, но попадението му не беше зачетено заради негова игра с ръка.

10 - Cristiano #Ronaldo (now 11 goals) is the only top-5 European player able to score at least 10 goals in all the last 15 campaigns (since 2005/06, all competitions). Incessant. #JuveUdinese pic.twitter.com/fosplYHMYz