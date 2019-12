Зимни спортове Четвърта поредна победа за Терезе Йохауг 15 декември 2019 | 14:04 0



копирано

Терезе Йохауг продължи победната си серия в Световната купа по ски бягане и спечели 10-километровия пробег свободен стил в швейцарския зимен център Давос. Втората позиция остана за Хайди Венг, осигурявайки “дубъл” за норвежкия състав, а на трето място се класира американката Джесика Дигинс. Todays 10km F awaited at 1600m altitude - an additional challenge for our #fiscrosscountry athletes of the Davos Nordic World Cup! pic.twitter.com/pndql3CPcm — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) December 15, 2019 Това е четвърта поредна победа за Йохауг този сезон, която взе всички дълги дистанции със значителна преднина досега. Тя спечели двата индивидуални старта в Рука, а беше на много високо ниво и миналият уикенд в Лилехамер. Сега в Давос преднината на Терезе бе 30.6 секунди. “Усещах сериозната надморска височина, но изпълних стратегията добре. Ските ми бяха отлични, а и се чувствах много добре. Засега сезонът се развива много добре и нямам търпение за малко почивка покрай Коледа”, каза Йохауг. Therese Johaug continues her series of victories and stands on top of the 10km F podium +30.6 seconds before Heidi Weng and +36.4 seconds before Jessie Diggins #fiscrosscountry pic.twitter.com/hVMoEAcNS9 — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) December 15, 2019 Тя ще остане в Давос до четвъртък, след което ще се отправи към дома си, за да празнува Коледа и да се подготви за Тур дьо ски. Йохауг ще пропусне спринта през следващата седмица в Планица.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 73

1