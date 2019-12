Съдийските карти на Усман - Ковингтън изумиха специалистите

Камару Усман нокаутира Колби Ковингтън в последните 50 секунди на 5-ия рунд и защити титлата си в полусредна категория в главната битка на UFC 245. Оказа се обаче, че въпреки превъзходството на нигериеца и видимите поражения по лицето на Колби (включително счупена челюст), то за Усман е било напълно задължително да предреши изхода от двубоя преди последната сирена.

As expected, the judges' scorecards from Kamaru Usman vs. Colby Covington were all over the place. #UFC245 pic.twitter.com/31biXUGbtW