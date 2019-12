Григор чака с нетърпение ATP Cup

Първото издание на отборния турнир ATP Cup наближава (3-12 януари), а сред участниците е и България. Григор Димитров пък ще бъде играещ капитан на нашия тим. Той е и най-младият капитан на турнира. Хасковлията няма търпение да се включи в интригуващата надпревара и използва Twitter, за да направи кратко обръщение към тенис феновете.

Ready to star on Night 1



#TeamBulgaria captain @GrigorDimitrov talks #ATPCup while completing his pre-season! pic.twitter.com/ObsgzXQEkm