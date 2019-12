Моторни спортове Night of the jumps отново впечатли зрителите в зала "Арена Армеец" 15 декември 2019 | 11:23 0



Министърът на младежта и спорта Красен Кралев присъства на заключителното състезание от веригата по мотокрос фрийстайл "Night of the jumps". Атрактивната надпревара се проведе отново в столичната "Арена Армеец" след четири годишно прекъсване. При завръщането на най-добрите мотоциклетисти у нас председателят на Организационния комитет на Гран при на България Румен Петков благодари за помощта на Министерството на младежта и спорта. Промоутърът на световния шампионат по мотокрос Марко Мантей даде отлична оценка на екипа, работил по създаването на трасето. Победител в Гран при на България стана младата германска звезда Люк Акерман. Акерман беше най-добър в квалификацията и я спечели безапелационно с 373 т. Втори в нея се нареди Патерсън Боудън от Австралия с 322 т. В основното състезание, в което се включиха шестима участници, 21-годишният Акерман отново демонстрира невероятните си възможности с мотоциклета и събра 372 т. след 9 скока. Втората позиция в Гран при на България остана за Патерсън Боудън от Австралия с 350 т. Трети се нареди представителят на САЩ Адам Джоунс с 322 т. В надпреварата по паралелно изпълнение на трикове от двама състезатели, която беше изключително впечатляваща, победата взеха Адам Джоунс (САЩ) и Филип Подмол (Чехия). Тандемът се наложи над италианците Давиде Роси и Леонардо Фини. След състезанието в София бяха наградени и призьорите през сезон 2019. С актив от 149 т. със златото се окичи отново Люк Акерман. С 29 по-малко втори остана Майкъл Мелеро. Испанецът не взе участие в надпреварата в "Арена Армеец" заради травма, но оценяваше своите колеги като съдия. Бронзовото отличие беше за Патерсън Боудън, който през сезона събра 92 т. 0



