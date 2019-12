Зимни спортове Труден успех за Ню Йорк над Бъфало 15 декември 2019 | 10:22 0



The stats from today's game here are! pic.twitter.com/JrU6BblNDm — New York Islanders (@NYIslanders) December 14, 2019

Майкъл Дал Коле и Джордан Еберле вкараха за победителите, които записаха трети пореден успех. Вратарят Семьон Варламов направи 33 спасявания. За Бъфало точни бяха Виктор Олофсон и Джак Айхел, който докара мача до продължения две минути преди финалната сирена. Антъни Бовильо отбеляза 3:04 минути след старта на продължението, за да донесе триумф на Ню Йорк Айлендърс с 3:2 над Бъфало.Майкъл Дал Коле и Джордан Еберле вкараха за победителите, които записаха трети пореден успех. Вратарят Семьон Варламов направи 33 спасявания. За Бъфало точни бяха Виктор Олофсон и Джак Айхел, който докара мача до продължения две минути преди финалната сирена. 0



