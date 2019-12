ММА Камару Усман счупи челюстта на Колби Ковингтън и защити титлата си 15 декември 2019 | 08:47 - Обновена 0



Камару Усман направи първа успешна защита на титлата си в полусредна категория срещу Колби Ковингтън на UFC 245 в Лас Вегас, след като спечели с технически нокаут в петия рунд. Така шампионът даде отговор на Колби, който от дълго време го дразнеше вербално, което бе част от тактиката му. #UFC245 results: Kamaru Usman (@USMAN84KG) def. Colby Covington via TKO (punches) – Round 5, 4:10 – to defend welterweight title



Full play-by-play: https://t.co/Eghpdn5Jr5 pic.twitter.com/0oY2P0BkWO — MMA Junkie (@MMAjunkie) December 15, 2019 Ковингтън започна силно и имаше превъзходство в първия рунд. Вторият рунд беше равностоен, като и двамата бойци направиха няколко много силни размени на удари. В третата част нигериецът вече имаше огромно предимство, като повечето му удари попадаха в целта. В самия край на рунда Ковингтън постъпи неспортсменски като бръкна в окото на Усман, който получи лекарска помощ. В заключителните секунди той обаче понесе много силен десен прав, който впоследствие се оказа, че е счупил челюстта му. The only fighters in history to start 11-0 in the UFC: @USMAN84kg, Royce Gracie, Khabib Nurmagomedov and Anderson Silva. #UFC245 — Mike Bohn (@MikeBohnMMA) December 15, 2019 В четвъртия рунд американецът тръгна рисковано в атака, като в течение на петте минути държеше инициативата, което смути малко Усман. Петият рунд започна предпазливо, но с наближаването на сирената действащият шампион тръгна в атака и успя на два пъти да свали с удари на пода Ковингтън, като при втория притисна американеца на земята с удари и реферът се принуди прекрати мача. Covington sprints out of the cage. No post-fight interview. — John Morgan (@MMAjunkieJohn) December 15, 2019

