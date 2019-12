ММА Александър Волкановски детронира Макс Холоуей 15 декември 2019 | 07:26 - Обновена 0



The featherweight belt is up for grabs! Champ Max Holloway (@BlessedMMA) clashes with top contender @AlexVolkanovski next in the #UFC245 co-headliner.



Full play-by-play: https://t.co/Eghpdn5Jr5 pic.twitter.com/xzCRjYtUJr — MMA Junkie (@MMAjunkie) December 15, 2019 Още от първият рунд Волкановски наложи превъзходството си и зададе посока на мача. Във втория Холоуей подобри представянето си. Третият рунд беше равностоен. Волкановски успя да предизвика аплодисментите на Холоуей, след като пласира дясно кроше в лицето му. Действащият шампион така и не успяваше да наложи своя ритъм. 30 секунди преди края Волкановски понесе силен удар с коляно, но остана на крака и продължи да диктува темпото. Холоуей тръгна смело в четвъртия рунд, но получи дясно кроше в лицето. Последва размяна и неуспешен опит за тейкдаун от страна на Волкановски. Холоуей отговори с хубава комбинация и размяна, като шампионът изглеждаше все по-уверен, но така и не се стигна до развръзка и всичко остана за петия рунд. В него обаче Холоуей така и не успя да затрудни Волкановски, който уверено доведе мача до края и се окичи с пояса. New champ @AlexVolkanovski might have surprised some, but not those who followed his journey from the start, and he had a message for @MMAjunkie Nation following his #UFC245 win.



Full play-by-play: https://t.co/Eghpdn5Jr5 pic.twitter.com/KpBkguZ9Y6 — MMA Junkie (@MMAjunkie) December 15, 2019 Категория "перо" в UFC има нов шампион. Това е Александър Волкановски, който победи с единодушно съдийско решение (48-47, 48-47, 50-45) действащия шампион Макс Холоуей. Така той записа 18-а поредна победа и осма в UFC, докато Холоуей допусна първа загуба от шест години.

1