Аманда Нунес защити успешно титлата си и записа рекорд

Аманда Нунес защити титлата си в категория "петел" в първия шампионски сблъсък на UFC 245 в Лас Вегас. Очакванията бяха за бърза победа на Нунес, която в миналото има победа над Де Рандами с нокаут в първия рунд. Това обаче не се случи и двубоят продължи пълни пет рунда. За Нунес това беше 12-а победа в UFC, което я превърна в рекордьорка в това отношение при жените. #AndStill @Amanda_Leoa gets it done against Germaine de Randamie and keeps the strap. pic.twitter.com/jNLWKPBrdt — MMA Junkie (@MMAjunkie) December 15, 2019 Бразилката се наложи с единодушно съдийско решение над холандката Джърмейн де Рандами (49-44, 49-46 и 49-45), като доминираше на земя във всеки от петте рунда. Нунес успя да свали осем път своята съперничка, която даде сериозен отпор. Нещо повече - две минути преди края на четвъртия рунд Де Рандами изглеждаше много близо до приключване на мача в своя полза, след като се опита с триъгълник да събмитне съперничката си, но Нунес не позволи това да се случи. Бразилката понесе доста сериозни попадения, включително летящо коляно в брадичката, но остана устойчива до края. След мача Нунес сподели, че една от целите й е била да покаже, че може да издържи и петрундови схватки. Il aura fallu 5 rounds, mais à la fin c'est toujours Amanda Nunes qui s'impose ! Nouvelle victoire de la Brésilienne qui conserve sa ceinture des poids coqs devient la combattante ayant remporté le plus de victoires à l'UFC avec 12 succès ! #MMACenter #UFC245 pic.twitter.com/rRvcRHxi7o — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) December 15, 2019 0



