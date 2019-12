ММА Съдии вгорчиха дебюта на Хосе Алдо в категория “петел” 15 декември 2019 | 06:34 - Обновена 0



#UFC245 results: @MMARLONMORAES def. Jose Aldo via split decision (29-28, 28-29, 29-28)



Full play-by-play: https://t.co/Eghpdn5Jr5 pic.twitter.com/pMkGSvfOs1 — MMA Junkie (@MMAjunkie) December 15, 2019

@stephensylvanie pic.twitter.com/mSxxS2ioe1 — MMA Junkie (@MMAjunkie) December 15, 2019 Горчив дебют в категория “петел” записа бразилския ветеран Хосе Алдо на UFC 245 в Лас Вегас. Той записа загуба с разделено съдийско решение (29-28, 28-29, 29-28) от Марлон Мораес, след като беше по-активният боец и с изключение на първия рунд на битката, държеше инициативата в мача, като вторият и третият рунд трябваше да бъдат на негова сметка.За Мораес това беше първи успех след загубата в битката за титлата срещу Хенри Сехудо през юни.

