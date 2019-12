ММА Пьотр Ян нокаутира Юрая Фейбър на UFC 245 15 декември 2019 | 06:19 - Обновена 0



Ян започна търпеливо в първия рунд и не поемаше излишни рискове. Фейбър успя да му вкара удар с коляно в началото, но руснака частично блокира и не беше застрашен. Двамата разменяха удари и като цяло беше равностоен рунд. Във втория обаче Пьотр вдигна оборотите и няколко пъти прати в нокдаун своя опонент. Руснакът му отвори сериозна аркада до окото и лекар трябваше да прегледа ветерана. Petr Yan only knows violence and I’m 100% here for it #UFC245 pic.twitter.com/lu6AnVZRo8 — Dylan (@Dylangonzalez21) December 15, 2019



За щастие на феновете Фейбър получи разрешение да продължи, но едва удържаше на натиска, който налагаше Ян. В началото на третия рунд обаче нещата дойдоха в повече за Фейбър и на излизане от клинч Ян му вкара ритник в главата и го нокаутира 43 секунди от началото на 3-тия рунд. Това беше 9-та поредна победа за Ян в ММА и 6-та в UFC. В интервюто след битката той си пожела двубой за титлата с Хенри Сехудо.



