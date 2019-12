Навка е сигурна, че Загитова ще се завърне

View this post on Instagram

Вот и закончился финал Гран-при. Не всё получилось в произвольной, но я рада быть в финале и соревноваться среди сильнейших в мире . Спасибо болельщикам за поддержку, я видела ваши плакаты "АLINA" и российские флаги - это невероятно - я слышала всех вас . Для меня ваша любовь - дороже золота . Вы ЛУЧШИЕ ♥, вы самые замечательные, и вместе мы будем идти только вперёд ‍. БОЛЬШОЕ СПАСИБО моим дорогим тренерам Этери Георгиевне Тутберидзе, Даниилу Марковичу Глейхенгаузу и Сергею Викторовичу Дудакову . Спасибо моей семье ‍‍‍ Также спасибо моим @shiseido и @puma за постоянную поддержку, помощь и поздравления на протяжении всех этапов гран-при . The Grand Prix Final is over and it was great honor to be among the strongest skaters of the world . THANK YOU to my fans, I saw your numerous banners "ALINA" - it was FANTASTIC . I heard you - I felt you . For me you are much more valuable compared to any gold medal . YOU ARE THE BEST ♥, and together we will move forward ‍. And my SPECIAL THANKS to my adorable coaches Eteri Tutberidze @tutberidze.eteri , Daniil Gleikhengauz @daniil_gleikhengauz and Sergey Dudakov , and also my lovely family ‍‍‍ . Let me THANK my friends from @shiseido and @puma for your continuous support, help and congratulations during all GP competitions . ALINA♥ ‍ @shiseido @puma @tutberidze.eteri, @daniil_gleikhengauz Sergey Dudakov‍‍‍ #фигурноекатание #figureskating # #isu #grandprix #italy #torino #teamrussia #teamtutberidze #shiseido #puma #pumarussia

