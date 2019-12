Зимни спортове Перфектен Йоханес Бьо отвя конкурентите си в преследването, Илиев е 33-и 14 декември 2019 | 16:53 - Обновена 0



A controlled shoot from J.T Boe means he extends his lead after the first shoot in #HOC19. Watch it now https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/aKuKSE3mYr — IBU World Cup (@IBU_WC) December 14, 2019 За второто място се пребори руснакът Александър Логинов, който беше трети в спринта. Логинов също бе безупречен на стрелбищото - 20 от 20. Руснакът завърши на 33.5 секунди зад Бьо. Страхотно състезание направи французинът Емилен Жаклен. Той тръгна по пистата 18-и, но се класира на трета позиция с 0 грешки в стрелбата и на 40.5 секунди от Бьо. There were a lot of ups and downs in the #HOC19 pursuit but here is how it finished. Watch again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/XyaMR9N0Rh — IBU World Cup (@IBU_WC) December 14, 2019 Много силно се представи и словенецът Яков Фак. Той също повали 20-те мишени и финишира четвърти, като остана на 1.1 секунда от третото място. Пети пък е вторият от спринта Симон Дестьо. Французинът сбърка само веднъж днес на огневия рубеж - още при първата стрелба. Pursuit or mass start? Such a small margin in this fight for the podium. But all alone in the lead is JT Boe #HOC19 pic.twitter.com/6tMN8Qn9Od — IBU World Cup (@IBU_WC) December 14, 2019 Владимир Илиев направи общо 4 грешки в стрелбата (2+0+1+1) и завърши 33-и, след като стартира от 43-а позиция. Илиев даде време с 3:53.0 минути по-слабо от това на Йоханес Бьо. Състезанието не започна добре за Владо, който сбърка два пъти още на първата стрелба, но след това коригира мерника и прибави 8 точки към актива си. Другият ни участник днес - Антон Синапов, не завърши, след като технически проблем го извади от състезанието на излизане от огневия рубеж при първата стрелба. Sinapov loses the binding on his ski! What a bad time for that to happen! #HOC19 Watch it on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/JyvlNi5Yk3 — IBU World Cup (@IBU_WC) December 14, 2019 В генералното класиране за Световната купа лидер е Йоханес Бьо (Норвегия) с 211 точки, пред Александър Логинов (Русия) със 177, Симон Дестьо (Франция) със 175, Тарей Бьо (Норвегия) със 168 и Мартен Фуркад (Франция) със 162. От българите Владимир Илиев е 30-и с 39 точки, а Красимир Анев е 40-и с 26.



ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДНЕС



