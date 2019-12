Норвегия изпревари Русия след щурм в края, България с последно място в женската щафета

And they're off! It's a fast start in the second women's relay of the season in #HOC19. You can watch it live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/xf83bDikmc — IBU World Cup (@IBU_WC) December 14, 2019

Щафетата на България остана на последното 21-о място. Нашите състезателки бяха затворени с обиколка след четвъртата стрелба и така състезанието за тях на практика приключи. Българките бяха в състав Милена Тодорова (0+0, 1+3), Даниела Кадева (0+0, 0+1), Любомира Пехливанска и Мария Здравкова.





Норвегия спечели щафетата 4х6 км при жените от Световната купа по биатлон в Хохфилцен. Норвежките в състав Каролине Офигстад Кнотен (0+1), Ингрид Ландмарк Тандреволд (1+3), Кирил Екхоф (0+2) и Марте Олсбу Ройселанд (0+1) бяха най-бързи с време 1:10:04.7, като трябваше да въртят една наказателна обиколка (1+7), но въпреки това изпревариха квартета на Русия с 8.2 секунди. Рускините в състав Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перихт бяха 0+5 в стрелбата днес, но отстъпваха на норвежките в ски-бягането.Днешното състезание бе решено на последния пост. Рускините имаха аванс от 25 секунди пред норвежките, но Ройселанд се представи блестящо, като не остави шансове на Екатерина Юрлова-Перщ и донесе втора победа в два старта за тима си.Трета завърши щафетата на Швейцария, в чийто състав бяха и трите сестри Гаспарин - Елиза, Селина и Аита. На последния пост за швейцарките беше Лена Хеки. Швейцарките нямаха най-добрия ден в стрелбата (1+9), но въпреки това във втора поредна щафета завършват в призовата тройка, след като се класираха втори в Йостерсунд миналата седмица. Швейцария финишира на 1:04.1 минута зад норвежките.