Шевченко: Малдини е най-големият символ на Милан

Легендарният нападател на Милан Андрий Шевченко посочи бившия си съотборник Паоло Малдини за най-емблематичния футболист в историята на клуба.

По повод 120-годишнината на гранда от Милано настоящият селекционер на Украйна беше попитан кой е играчът, който най-много символизира “росонерите”. “Бих казал Малдини, защото той е представител на моя Милан, както и на Милан през годините. Клубът е имал множество велики шампиони като Джани Ривера и Франко Барези. Паоло е символът на моя период там, но е също и специален играч - баща му Чезаре Малдини също е бил капитан като него, а след това и треньор. Самият Паоло в момента е директор на тима, а синът му Даниеле в момента играе в Милан. Това е история, която преминава през различни епохи, и вярвам, че е по-скоро нещо уникално, отколкото рядко срещано във футбола. Затова ако трябва да избера само едно име, би било правилно да посоча Паоло. 120-годишнината на Милан е празник за всички нас, не само за тези, които са имали късмета да играят в отбора. Милан е уникален, той е като чудесен филм, който никога не свършва. Тези, които обичат футбола, добре знаят това”, коментира Шевченко пред “Гадзета дело спорт”.

Shevchenko: "Milan is unique and it’s a great film that doesn’t end, I was a fan as child, Maldini is the symbol of the club, Sacchi revolutionized football" https://t.co/IFC62xSwlu pic.twitter.com/3oJ8OsoP2u