Джули Ерц беше определена за най-добра футболистка на САЩ за 2019-а година 14 декември 2019



Полузащитничката на отбора на САЩ по футбол Джули Ерц беше избрана за номер 1 в родината си в женския футбол за годината. Ерц, която спечели същата награда и през 2017-а година, имаше основна заслуга и за достигането на първи мач за титла в местната лига от Чикаго Ред Старс. It is a truth universally acknowledged that @julieertz’s impact on the field is second to none.



Give it up for your 2019 #USWNT Player of the Year! pic.twitter.com/y3OSMgh5cB — U.S. Soccer WNT (@USWNT) December 13, 2019 27-годишната Джули Ерц стана и световна шампионка с отбора на САЩ по-рано през тази година. Чикаго Ред Старс завършиха на 2-о място в първенството и бяха впечатляващи по време на елиминациите, но на финала паднаха тежко 0:4 от Северна Каролина. "Емоционално е да бъда наградена, а тази купа лично за мен е черешката на тортата на супер-успешната 2019-а година. Беше едно страхотно преживяване след титлата на Световното да стигнем до финала и с момичетата от Чикаго, каза Джули Ерц. 0



