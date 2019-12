Баскетбол Миротич поведе Барселона към нова победа, Байерн се справи със Зенит 14 декември 2019 | 11:55 0



В Каунас Валенсия взе контрола върху мача в третата и четвъртата част, когато направи серия от 2:15, а също така поддържаше и преднина от 12-13 точки преди домакините да стопят пасива. Луис Лабейер вкара 22 точки, от които 4 тройки от 5 опита. За домакините Едгарас Уляновс остана с 16.

First win on the road this season for @valenciabasket #GameON pic.twitter.com/KxQ5Y8ypaT — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) 13 декември 2019 г. Байерн имаше доста късмет, за да спечели у дома със 77:69 над последния Зенит (Санкт Петербург). Владимир Лучич със 17 точки и Грег Монро с 12 бяха главните герои, за да бъде спряна серията от три загуби на баварците. Маодо Ло, Петери Копонен и Диего Флакадори вкараха по 11, а тимът има 5 победи от 7 домакински мача, но все още няма успех при гостуванията си.



АСВЕЛ Вильорбан се справи с Армани Олимпия (Милано) с 89:82 и сложи край на серията от четири поредни поражения. Така тимът с баланс 6-7 е на 9-о място, точно под чертата на плейофите. Там обаче са гостите от Милано, които въпреки четвъртото си поражение подред имат 7 победи и 6 поражения. Дейвид Лайти с 19 и Джордан Тейлър с 18 вкараха най-много за отбора от Лион, за гостите се отличи Луис Скола с 14.

.@fcb_basketball locks it down!#GameON pic.twitter.com/DJp219M6hW — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) 13 декември 2019 г. Барселона записа втора поредна победа - 98:86 над Панатинайкос, като държи 3-ото място с 10-3. Каталунците стартираха много силно и след като дръпнаха с 5:0 в началото, контролираха събитията на терена. Никола Миротич завърши с 23 точки, 17 от които през първото полувреме, а взе и 7 борби. Малкълм Дилейни остана със 17, а Брандън Дейвис вкара 13 за победителите.



Резултати от 13-ия кръг на баскетболната Евролига за мъже:

Жалгирис (Литва) - Валенсия (Испания) 82:86

Байерн (Мюнхен, Германия) - Зенит (Русия) 77:69

АСВЕЛ Вильорбан (Лион, Франция) - Армани Олимпия (Италия) 89:82

