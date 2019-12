ММА Завръщането на Конър е все по-вероятно. Пуснаха плакат за мача със Серони 14 декември 2019 | 11:54 0



Завръщането на Конър Макгрегър в октагона става все по-реалистично. След потвърждаване на неговия мач с Доналд Серони – Каубоя на 18 януари 2020 г. от организацията пуснаха и официален плакат. Галавечерта в Лас Вегас се очаква да привлече огромен интерес. Probably the best moment of the night. Cowboy and Tai doing a shoey!! #UFC234 #cowboycerrone pic.twitter.com/2KqwSDsPWc — Champion Sports Productions (@ChampSportsProd) February 10, 2019 Въпреки това критиците на Макгрегър започнаха веднага да правят сравнение с начина, по който беше изградена неговата кариера. Любимецът на Дейна Уайт играеше само със страйкъри в своите първи мачове за организацията. Серони също предпочита боя в стойка. OFFICIAL. #UFC246 pic.twitter.com/WRqv2Jx4mG — UFC (@ufc) December 13, 2019 Въпреки това критиците на Макгрегър започнаха веднага да правят сравнение с начина, по който беше изградена неговата кариера. Любимецът на Дейна Уайт играеше само със страйкъри в своите първи мачове за организацията. Серони също предпочита боя в стойка. За последно Макгрегър се би през октомври 2018-а, когато загуби със събмишън от Хабиб Нурмагомедов. 0



ЙОРДАН БОЖИНОВ Прочетена 259

