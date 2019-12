Испания Солдадо: Играех заедно с Фиго, Зидан и Раул, но не последвах техния пример 13 декември 2019 | 22:03 - Обновена 0



“Бях глезльо. Там имаше играчи като Луиш Фиго, Зинедин Зидан и Раул Гонсалес, които бяха големи професионалисти, но аз взимах пример от други. Последвах това, което не трябваше. Трябва да си отговорен заради самия себе си, да знаеш кое е добро и кое - не, както и къде са границите. Излизах, мислейки си, че съм по-голям от Дейвид Бекъм. Не бях подготвен психически, тежко е. Иска ми се да имах възможността да играя 100% за Реал Мадрид. Сега, като погледна назад, разбирам, че съм бил глезльо. Трябвало е някой да ми зашлеви една плесница. Roberto Soldado: "I was a spoiled brat when I was at Real Madrid. I wasn't looking after myself. I'd go out thinking I was bigger than Beckham. I wasn't mentally prepared; my head wasn’t ready. I'd like to have had the chance to play for that Real Madrid team at 100%." pic.twitter.com/wQkb8mdjTB — RMOnly (@ReaIMadridOnly) December 13, 2019 В момента тежа със 7 килограма по-малко, отколкото като бях в Мадрид. Гледам свои снимки и ме хваща срам. Не внимавах, ядях много. Сега се чудя как съм могъл да играя със звездите от “галактикос” в тази форма. Ако внимавах повече и бях по-зрял, може би щях да имам още шансове. Тази идея ти остава в главата. Ако някой ми дадеше чаша вино, изпивах я, и както си говорим, изпивах втора. На 17-18 години ако някой ми предложеше да излезем и да пием по нещо в 1 часа през нощта, аз бях първият готов за това. ICYMI Roberto Soldado: ‘Someone should have slapped me and said: what are you doing?’ https://t.co/MfLreX0YbD — Sid Lowe (@sidlowe) December 13, 2019 От клуба се обадиха на моите родители. Баща ми си взе 2-годишно прекъсване от работата си, премести се в Мадрид и ми наложи граници. Тогава се преместих при един приятел, който в момента също е в Гранада, и станах по-зрял. Там се запознах с жена ми и всичко се нареди. Знаех, че съм стигнал твърде далеч, че бях прекрачил границата. Когато излизах в Мадрид, се запознах с много хора. Те можеха да водят този живот, защото не бяха професионални футболисти, не трябваше да играят в Реал Мадрид. В крайна сметка го разбираш. Ако искаш, излизай, аз имам други неща за вършене. Благодаря на родителите и на съпругата ми, че ме вкараха във верния път. Свършиха добра работа”, сподели 34-годишният Солдадо в интервю за “Гардиън”. Един от ветераните в Ла Лига - нападателят на Гранада Роберто Солдадо , се върна към младежките си години като футболист на родния си Реал Мадрид , изразявайки възмущение от поведението си през този период.От клуба се обадиха на моите родители. Баща ми си взе 2-годишно прекъсване от работата си, премести се в Мадрид и ми наложи граници. Тогава се преместих при един приятел, който в момента също е в Гранада, и станах по-зрял. Там се запознах с жена ми и всичко се нареди. Знаех, че съм стигнал твърде далеч, че бях прекрачил границата. Когато излизах в Мадрид, се запознах с много хора. Те можеха да водят този живот, защото не бяха професионални футболисти, не трябваше да играят в Реал Мадрид. В крайна сметка го разбираш. Ако искаш, излизай, аз имам други неща за вършене. Благодаря на родителите и на съпругата ми, че ме вкараха във верния път. Свършиха добра работа”, сподели 34-годишният Солдадо в интервю за “Гардиън”.

