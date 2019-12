Още един нов договор в Ливърпул за деня

Халфът на Ливърпул Джеймс Милнър поднови договора си с клуба до лятото на 2022 г. По-рано през деня същото сториха мениджърът на тима Юрген Клоп и неговият щаб, но със срок до 2024 г.

“Имам късмет и съм привилегирован да играя за този клуб в продължение на вече четири години и половина. Това време беше невероятно, тъй като видях как клубът се променя и развива. Просто се наслаждавам да идвам на тренировки всеки ден, да работя с тази група играчи, този мениджър и този треньорски щаб, както и да съм част от този футболен клуб. Имах разговори с клуба и е очевидно, че това беше идеално за мен, това исках да правя - да остана и да играя на най-високото ниво, докато мога. Ливърпул е невероятно място, на което да бъдеш, като ние сме много, много добър футболен отбор и дано да продължим да се подобряваме. Изглежда, че треньорът изчака преди да преподпише, за да разбере дали и аз ще го сторя, така че това ме кара да се чувствам малко по-важен”, сподели Милнър пред клубния сайт.

