Фъргюсън се противопостави на идеята за европейска Суперлига

“Прочетох информациите за създаването на Суперлига за елитните европейски клубове и как това щяло да им донесе по-големи приходи. Без съмнение идеята е ориентирана към парите, но това определено няма да е примамливо за отборите от Висшата лига, която в момента е най-доброто първенство в световния футбол. Също така тя е финансово обезпечена от Sky, BT Sport, а вече и от Amazon. Трудно ми е да видя как английски клуб би се съгласил да напусне шампионата. Освен това възможността да играеш в Шампионската лига е много атрактивна за играчите, треньорите и феновете, тъй като тя си остава най-големия тест в клубния футбол. Доста клубове с велика история биха могли да бъдат погубени, ако партньорите им във Висшата лига се преместят. Силно вярвам, че това е реалистична преценка за стойността на домашния футбол”, коментира Фъргюсън.

