Пилотите пристигнаха, залата е готова за шоуто Night of the jumps

Вече са изградени съоръженията за скоковете, поставени са рампите, както и настилката от 1200 кубика пръст. В момента вървят довършителните работи в залата, като до тази вечер всичко ще е приключило и готово за утрешния ден.

Точно в 11:00 часа състезателите ще направят свободни тренировки по трасето и ще опитат всички елементи поставени за скокове.



Програмата за самото състезание:

14 декември (събота)

17:00 Вратите на зала Арена Армеец се отварят за публика

19:00 Официално откриване (плюс представяне на състезателите)

19:20 Начало на квалификация

20:00 Начало на Best Whip Competition + награждаване

21:10 Начало на Synchro Competition + награждаване

21:30 Начало- ФИНАЛ

