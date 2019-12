Роналдиньо отказа да посочи Меси за най-добрия в историята

Легендата на Барселона Роналдиньо отказа да посочи бившия си съотборник в каталунския тим Лионел Меси за най-добрия футболист в историята. Въпреки това, той определи аржентинеца като най-добрия в своята епоха.

“Радвам се за Меси, защото той ми е приятел, а и освен това е икона на Барселона. Не ми харесват сравненията, защото е трудно да се посочи кой е най-добрият в историята. Има ги Диего Марадона, Пеле, Роналдо… Не мога да кажа, че Меси е най-добрият в историята, но той е най-добрият в своята епоха”, заяви Роналдиньо след демонстративен мач в Мексико с неговото участие.

