Джерард направи същото като Клоп

Мениджърът на шотландския футболен гранд Рейнджърс Стивън Джерард удължи с още два сезона договора си с клуба - до юни 2024 година. Легендата на Ливърпул пое клуба от "Айброкс" през миналото лято и изведе отбора до второто място в първия сезон след завръщането във Висшата лига.

Рейнджърс в момента също заема второто място във временното подреждане в Шотландия, като изостава на 2 точки зад шампиона Селтик след 15 изиграни мача.

"Сините" от Глазгоу се класираха и за 1/16-финалите на Лига Европа.

Интересното е, че днес договор за същия период подписа и мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп. Според мнозина именно Джерард ще наследи някой ден германеца на "Анфийлд".

