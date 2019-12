Зимни спортове Доротея Вирер с нова победа за Световната купа, българките извън първите 70 13 декември 2019 | 14:35 0



Така тя записа втора победа през кампанията и общо девета в кариерата си за Световната купа.



Втора на 5.9 секунди без пропуск на огневия рубеж остана Ингрид Тандреволд (Норвегия).

What a season start from @Fisiofficial Dorothea Wierer, who will definitely keep her yellow and red bib, even though she was not sure about today’s win, “After a penalty at prone, I was sure that the race over, but still tried to concentrate on standing!” And it worked out well! pic.twitter.com/WZvHzKAgKU — IBU World Cup (@IBU_WC) 13 декември 2019 г. Трета на 18.3 секунди се нареди Светлана Миронова (Русия). Тя свали 9 от 10 мишени при стрелбата и с добро ски-бягане стигна до първи подиум в кариерата си.



Българките останаха извън първите 70 в класирането днес. Милена Тодорова завърши 71-а с две грешки при стрелбата на 2:24.4 минути. Даниела Кадева е 80-а с един пропуск на 2:39.4 минути, а Мария Здравкова е 90-а от 104 финиширали с две грешки на 3:25.2 минути.



Вирер е лидерка в генералното класиране след три състезания през сезона със 156 точки, следвана от Тандреволд със 113 точки и Марте Рьозеланд (Норвегия) със 112 точки. Милена Тодорова е 66-а с 2 точки.

'Look at the time!'



That is BLISTERING from Dorothea Wierer! #HOC19 pic.twitter.com/ZdzfXuQOua — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 13 декември 2019 г. Класиране в спринта от Световната купа по биатлон в Хохфилцен:

1. Доротея Вирер (Италия) - 21:26.5 минути (1 грешка при първата стрелба и 0 грешки при втората стрелба)

2. Ингрид Тандреволд (Норвегия) - на 5.9 секунди (0+0)

3. Светлана Миронова (Русия) - на 18.3 секунди (0+1)

4. Паулина Фиалкова (Словакия) - на 22.1 секунди (0+0)

5. Хана Йоберг (Швеция) - на 24.3 секунди (0+1)

6. Луцие Харватова (Чехия) - на 29.3 секунди (1+0)

- - -

71. Милена Тодорова (България) - на 2:24.4 минути (0+2)

80. Даниела Кадева - на 2:39.4 минути (1+0)

