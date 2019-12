Анди Руис: Завръщам се във фитнеса и започвам пътя към поясите

Боксьорът Анди Руис заяви, че ще се завърне на световния връх в тежката категория. Мексиканецът каза, че започва подготовка.

Преди седмица Руис загуби от Антъни Джошуа в дългоочаквания реванш в Саудитска Арабия. Впоследствие той призна, че тържествата и славата след спечелването на титлите през юни са се отразили лошо на формата му.

"Ще се завърна по-силен. Ще бъда световен шампион отново", написа Руис в Twitter.

I’ll be back stronger. I WILL be a champion once again. I appreciate all the love and support from my true fans. I appreciate the haters as well and can’t wait to prove the haters wrong once again. Back to the gym. Let’s start this journey to the belts pic.twitter.com/ugioHWKoQ0