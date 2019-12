НБА Мексико също усети магията на Лука Дончич (видео) 13 декември 2019 | 11:07 - Обновена 0



Before tonight's game in Mexico City, Luka Doncic addressed the crowd in Spanish.



Blake Griffin tried his best to match him pic.twitter.com/eTqYvU3UhS — ESPN (@espn) December 13, 2019

Преди началото на двубоя бившият играч на Реал (Мадрид) приветства феновете на испански, а след това остави играта му да говори. Дончич завърши с 41 точки, 12 борби и 11 асистенции за 34 минути игра, като част от завършващите му подавания бяха просто спиращи дъха - било то алей-уп пасове или просто такива, които разсичаха без проблеми защитата на съперника.

With 41 PTS, 12 REB, 11 AST in Mexico City, Luka Doncic becomes the first player in @NBAHistory to record a triple-double in a game played outside of the USA/Canada. pic.twitter.com/xPW6w2eJzq — NBA.com/Stats (@nbastats) December 13, 2019

Далас вече е с баланс от 17-7, като за последно тексасци са имали подобен старт на годината през сезон 2014/2015. Младият словенец получи подкрепа от Сет Къри, който вкара 30 точки като резерва, а 18 от тях дойдоха само в рамките на втората четвърт. Кристапс Порзингис добави 20 точки, 8 борби и 3 чадъра за победителите.

Андре Дръмънд с 23 точки и 15 борби бе най-резултатен за Детройт, Дерик Роуз отбеляза 19 точки, а Маркийф Морис приключи с 16.

