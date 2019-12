Бейзбол Франция разчита на легендата Бочи за класиране на Световната класика '21 13 декември 2019 | 10:08 0



"Мислих дълго какво следва в живота ми след Джайънтс. Искам да остана ангажиран и да дам още на бейзбола. Да водя отбора на Франция е перфектен пример как мога да съм полезен за развитието на играта", коментира новата си длъжност 64-годишният ветеран.



Bruce Bochy to manage France in WBC qualifiers https://t.co/M4PByHeCjm pic.twitter.com/4eLa7TJaT1 — theScore MLB (@theScoreMLB) December 12, 2019

Бочи е роден през 1955 г. във френското село Бусак-Форе, където по това време баща му служи като сержант в армията на САЩ. През 1998 г. като наставник на "отчетата" той става първият роден в чужбина треньор, извел отбор до Световните серии, а през 2010 г. с "гигантите" става първият такъв мениджър с шампионска титла в МЛБ. Бочи има общо три титли със Сан Франциско (2010, 2012, 2014).



След 25 сезона с Падрес (1995-2006) и Джайънтс (2007-2019) Брус Бочи сложи край на кариерата си във Висшата лига през септември с баланс от 2003 победи и 2029 загуби. Той е едва 11-ият треньор в историческия Клуб 2000 на мениджърите с най-много успехи.



Former #SFGiants’ manager (and current special assistant) Bruce Bochy will manage Team France in the World Baseball Classic qualifying tournament scheduled for March in Tucson, Ariz. https://t.co/bV7SbWEYoS pic.twitter.com/CQ4ugkXZru — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) December 11, 2019

Франция ще участва за трети път в квалификациите за Световната бейзболна класика след неуспешните кампании за изданията през 2013 и 2017 г. Пресявките за 2021 г. ще се проведат догодина, като предстои Мейджър лийг да обяви периода и конкретния формат в близките седмици или месеци.



Според неофициална информация, витаеща из социалните мрежи, френският тим ще бъде разпределен в група с тимовете на Германия, Испания и Никарагуа, а мачовете ще се играят от 22 до 27 март 2020 г. в Тусон, Аризона. Последното индиректно беше потвърдено в различни публикации по повод назначението на Бочи.



