Станислав Тодоров свири Локо Пд - Левски

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Левски
Станислав Тодоров ще ръководи срещата от 20-ия кръг между съставите на Локомотив (Пловдив) и Левски, която е пряк дуел за второто място в efbet Лига. Двубоят между Славия и Лудогорец е поверен на Ивайло Стоянов.
Съдийски назначения за 20-ия кръг от Първа лига:
13 декември, петък 17.00 часа
ФК Етър - ПОФК Ботев Враца
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Георги Василев Йорданов
14 декември, събота 12.00 часа
ПФК Берое - ФК Царско село 2015
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Ахмед Яшар Ахмед
14 декември, събота 14:15 часа
ПФК Черно море - ФК Арда
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Георги Крумов Виделов
14 декември, събота 16.30 часа
ПФК ЦСКА-София - ПФК Дунав
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Кирил Петков Йорданов
15 декември, неделя 12.00 часа
ФК Витоша - ПФК Ботев
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Антон Симеонов Генов
15 декември, неделя 14.15 часа
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Левски
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Иван Захариев Вълчев
15 декември, неделя 16.30 часа
ПФК Славия 1913 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Никола Антонов Попов
СН: Костадин Ангелов Гергинов
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(Гост) 4
отговор
Къде е Кабаков??? Правил е мизерии на Левски и онези, но никога не е спирал да свири... А сега взе правилни решения и гори, защото е ущърб на гела? Това не е сериозно... Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
Този съдия е човек на Д-в, мача няма да е 2-ка,или Х, или 1,по вероятно 1-ца,разликата ще е 7 точки от Пощенец -СФ. Рейтинг: 0 1
(Гост) 2
отговор
Poredniat porachkov sadia gotov da usiguri nova titla na lainogorets nikva iznenada Рейтинг: 1 1
(Гост) 1
отговор
Poredniat porachkov sadia gotov da usiguri nova titla na lainogorets nikva Рейтинг: 0 2