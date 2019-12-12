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Левски 2:0 Витоша (Бистрица)

последен:
08.12.2019

Локомотив (Пловдив) - Левски

следващ:
15.12.2019

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Георги Попов
треньор: Петър Хубчев
web: Левски / bgclubs.eu

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Левски

Станислав Тодоров свири Локо Пд - Левски

12 декември 2019 | 15:41
Станислав Тодоров свири Локо Пд - Левски
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Станислав Тодоров ще ръководи срещата от 20-ия кръг между съставите на Локомотив (Пловдив) и Левски, която е пряк дуел за второто място в efbet Лига. Двубоят между Славия и Лудогорец е поверен на Ивайло Стоянов.

Съдийски назначения за 20-ия кръг от Първа лига:

13 декември, петък 17.00 часа
ФК Етър - ПОФК Ботев Враца
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Георги Василев Йорданов

14 декември, събота 12.00 часа
ПФК Берое - ФК Царско село 2015
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Ахмед Яшар Ахмед

14 декември, събота 14:15 часа
ПФК Черно море - ФК Арда
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Георги Крумов Виделов

14 декември, събота 16.30 часа
ПФК ЦСКА-София - ПФК Дунав
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Кирил Петков Йорданов

15 декември, неделя 12.00 часа
ФК Витоша - ПФК Ботев
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Антон Симеонов Генов

15 декември, неделя 14.15 часа
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Левски
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Иван Захариев Вълчев

15 декември, неделя 16.30 часа
ПФК Славия 1913 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Никола Антонов Попов
СН: Костадин Ангелов Гергинов

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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 448

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1914
(Гост) 4
отговор
12 декември 2019 | 16:45

Къде е Кабаков??? Правил е мизерии на Левски и онези, но никога не е спирал да свири... А сега взе правилни решения и гори, защото е ущърб на гела? Това не е сериозно... Рейтинг: 0 0

ГУСВ-София
(Гост) 3
отговор
12 декември 2019 | 16:21

Този съдия е човек на Д-в, мача няма да е 2-ка,или Х, или 1,по вероятно 1-ца,разликата ще е 7 точки от Пощенец -СФ. Рейтинг: 0 1

Levski European Ruler
(Гост) 2
отговор
12 декември 2019 | 16:01

Poredniat porachkov sadia gotov da usiguri nova titla na lainogorets nikva iznenada Рейтинг: 1 1

Levski European Ruler
(Гост) 1
отговор
12 декември 2019 | 16:01

Poredniat porachkov sadia gotov da usiguri nova titla na lainogorets nikva Рейтинг: 0 2 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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